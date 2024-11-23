Студенты в Серпухове приняли участие в дискуссии «Молодежный диалог»

Центр по профориентации и трудоустройству молодежи в Серпухове организовал для студентов встречу на дискуссионной площадке «Молодежный диалог». Участники обсудили актуальные вопросы и предложили решения проблем в сферах спорта, образования, творчества и волонтерства.

Ключевыми темами стали спорт, волонтерство, трудоустройство и досуг. Студенты разделились на группы, каждая из которых сосредоточилась на своей тематике. В ходе работы молодежь разрабатывала проекты и представила их другим участникам, делясь идеями и находками.

На встрече выступили чемпион мира по боксу Федор Чудинов, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц, представители местных предприятий, духовенства и учреждений культуры. Они поделились своим опытом, достижениями и идеями, вдохновляя участников на новые свершения.

«Мы будем делать все возможное, чтобы помочь молодежи найти свой путь, а после обучения они захотели вернуться в наш округ жить и работать», — подчеркнул глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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