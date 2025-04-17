Студенты в Серпухове помогли готовить куличи к Пасхе в пекарне при монастыре

В Введенском Владычном женском монастыре города Серпухов с 16 апреля кипит работа: монахини и сотрудники пекарни с вдохновением и заботой готовят пасхальные куличи. В этом году к процессу присоединились студенты Губернского колледжа, чтобы помочь в напряженные предпраздничные дни.

Выпечка будет продолжаться вплоть до субботы, чтобы к празднику Воскресения Христова все могли насладиться ароматными и вкусными куличами.

Куличи монастырской пекарни готовятся по старинному рецепту, включающему только натуральные ингредиенты: муку, молоко, яйца и дрожжи. Однако главные составляющие — это любовь к Богу и усердие монахинь. Именно эти качества делают продукцию монастыря уникальной и востребованной не только среди жителей Серпухова, но и гостей города. Готовые куличи будут освящены и отправлены в ближайшие храмы и монастыри.

«Важно, чтобы кулич был испечен с любовью, тогда он обязательно получится вкусным. Освящать кулич лучше без упаковки, но если забыли снять ее — это не страшно. Главное — помнить о духовной составляющей праздника и продолжать свой путь к Богу», — поделились монахини.

Пасхальная выпечка из Введенского монастыря стала символом праздника для многих семей. Она напоминает о крестной жертве Христа и Его Воскресении, объединяя людей в этот светлый праздник.