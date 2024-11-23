Студенты в Красногорске поучаствовали во всероссийском конкурсе соцпроектов

Студенты Красногорского колледжа, входящие в команду «Азимут», вновь приняли участие во всероссийском конкурсе социальных проектов «Общее дело ПРО». Их основная миссия — популяризация здорового образа жизни среди молодежи.

На первых встречах с первокурсниками Волоколамского филиала колледжа ребята обсудили ключевые темы: жизненные приоритеты, ценности, цели и нравственные ориентиры. Особое внимание уделили тому, как здоровый образ жизни влияет на эти аспекты.

В завершение занятия участникам предложили пройти опрос. Полученные данные помогут оценить, насколько эффективно деятельность команды влияет на взгляды студентов.

Таким образом, команда «Азимут» продолжает активно продвигать идею здорового образа жизни среди молодежи, способствуя формированию у них правильных жизненных ориентиров и ценностей.

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