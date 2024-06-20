Студенты в Дмитрове получили стипендии правительства России

Фото: Медиасток.рф

Четверо студентов из Дмитровского округа стали получателями стипендии правительства Российской Федерации. Она предоставляется в рамках государственной поддержки одаренной молодежи и направлена на развитие интеллектуального потенциала страны.

Стипендиатами правительства России стали Марина Шавенкова, Артем Кирюхин, Илья Кольцов и Егор Мельников из Дмитровского института национальной экономики, обучающиеся по специальности «Информационные системы и программирование».

Такая мера поддержки предназначена для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, которые соответствуют ключевым направлениям модернизации и технологического прогресса экономики России. Право на получение стипендии назначаются тем, кто обучается на очной форме.

Отметим, что все студенты стали призерами чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий — 2023 в Московской области, а также активно участвуют в жизни института.

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