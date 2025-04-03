Студенты в Чехове присоединились к акции поддержки людей с аутизмом

Акция «Зажги синим» в поддержку людей с аутизмом и их семей прошла в Подмосковье. Чехов также присоединился к ней.
С 31 марта по 4 апреля 2025 года в России проходит IX всероссийская акция #ЛюдиКакЛюди, в рамках которой студенты-волонтеры Школы социальной инклюзии Московской области организуют мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Акцию «Зажги синим» провели студенты Чеховского техникума. Советник директора по воспитанию Юлия Носкова и волонтерский отряд «Поколение добра» организовали для школьников из инклюзивной школы-интерната «Абсолют» игру с деревянными головоломками. Участники проходили квест по лабиринтам и решали задания на сообразительность, что способствовало развитию их навыков.
Синий цвет стал символом аутизма. В знак поддержки страдающих этим заболеванием людей любой желающий может подсветить синей лампой или гирляндой окна, фото своего профиля в социальных сетях или надеть одежду этого цвета.
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