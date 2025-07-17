Студенты в Балашихе смогут трудоустроиться в авиакорпорацию на этапе обучения

Авиационная корпорация «Рубин» активно привлекает молодых специалистов, создавая условия для их профессионального роста и карьерного развития. Компания сотрудничает с ведущими учебными заведениями, предоставляя студентам возможность проходить практику и трудоустраиваться еще на этапе обучения.

«Рубин» — крупное предприятие с коллективом более двух тысяч человек, которое занимается разработкой, производством и обслуживанием взлетно-посадочных систем, гидравлических агрегатов и других компонентов для авиации. Продукция компании используется в самолетах, созданных ведущими конструкторскими бюро, такими как КБ имени Бериева, Илюшина и Камова. «Рубин» активно участвует в государственных программах, включая инициативу «Производительность труда», и инвестирует в модернизацию производства.

Особое внимание предприятие уделяет подготовке кадров. «Рубин» сотрудничает с ведущими вузами, такими как МГТУ имени Баумана и МАИ, а также колледжем «Энергия». Для студентов созданы уникальные возможности: целевое обучение, практика в конструкторских бюро и участие в реальных проектах. В 2024 году совместно с МГТУ им. Баумана было открыто студенческое конструкторское бюро имени Башты, а на базе завода заработала кафедра колледжа «Энергия».

«Наши программы позволяют студентам сочетать учебу с практикой на производстве. В учебном центре предприятия они получают как теоретические знания, так и практические навыки. Мы запустили курсы длительностью 200–250 часов для подготовки рабочих по востребованным специальностям, таким как слесарь, сборщик или контролёр качества», — рассказал заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «Рубин» Олег Иванов.

Студенты получают стипендию около 30 тысяч рублей, а после успешной сдачи экзаменов — трудовой договор и зарплату от 60 тысяч рублей с присвоением начального разряда. Компания начинает работать со студентами уже с третьего курса, предлагая практику в своих цехах и конструкторских бюро.

В колледже «Энергия» формируются группы по специальностям техник-технолог и наладчик станков с ЧПУ. После обучения и успешной сдачи демонстрационных экзаменов выпускники получают квалификацию и возможность трудоустройства.