Студенты университета в Дубне победили на всероссийском чемпионате по психологии
Студенты кафедры клинической психологии Государственного университета «Дубна» стали победителями всероссийского кейс-чемпионата «MITHRAS». Они обошли соперников со всей страны.
В заочном этапе участвовали 94 команды из 59 вузов и 35 городов, однако в финал прошли лишь 10 сильнейших, среди которых оказалась и команда из Дубны.
Решающий этап прошел на базе МГУ имени М. В. Ломоносова, где участникам предстояло справиться с практическими задачами из разных областей психологии — от клинической и детской до коучинга и организационной диагностики.
По словам студентов, участие в финале стало значимым событием, а возможность представить свой университет на такой площадке — особой честью.
Сразу три команды показали одинаковый результат и разделили первое место. Победителями вместе с представителями Дубны стали студенты НИУ ВШЭ и МГУ.
Участники отмечают, что ключевую роль сыграли не только знания, но и способность нестандартно мыслить. Особенно высоко эксперты оценили культурно-исторический подход, предложенный командой из Дубны, который редко используют в подобных соревнованиях.