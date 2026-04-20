Студенты университета в Дубне победили на всероссийском чемпионате по психологии

В заочном этапе участвовали 94 команды из 59 вузов и 35 городов, однако в финал прошли лишь 10 сильнейших, среди которых оказалась и команда из Дубны.

Решающий этап прошел на базе МГУ имени М. В. Ломоносова, где участникам предстояло справиться с практическими задачами из разных областей психологии — от клинической и детской до коучинга и организационной диагностики.

По словам студентов, участие в финале стало значимым событием, а возможность представить свой университет на такой площадке — особой честью.

Сразу три команды показали одинаковый результат и разделили первое место. Победителями вместе с представителями Дубны стали студенты НИУ ВШЭ и МГУ.

Участники отмечают, что ключевую роль сыграли не только знания, но и способность нестандартно мыслить. Особенно высоко эксперты оценили культурно-исторический подход, предложенный командой из Дубны, который редко используют в подобных соревнованиях.