Студенты университета «Дубна» посетят сверхпроводящий коллайдер NICA

Студенты Института системного анализа и управления университета «Дубна» стали участникам Осенней школы в Институте ядерных исследований. Они прослушают лекции, примут участие в хакатонах и посетят ускорительный комплекс NICA.

Осенняя школа в Лаборатории информационных технологий им. М. Г. Мещерякова стартовала 7 октября. На протяжении недели участники будут знакомиться с задачами Института ядерных исследований, выбирать проекты для участия. Помимо лекций и хакатонов, студенты посетят многофункциональный информационно-вычислительный комплекс, ускорительный комплекс NICA, интерактивную выставку «Базовые установки Объединенного института ядерных исследований».

Школа объединяет студентов вузов и ведется по нескольким направлениям. Помимо участников из университета «Дубна», в образовательной программе примут участие Воронежский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет, Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга, Высшая школа экономики, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский государственный университет, Томский государственный университет, Томский политехнический университет и Южно-Уральский государственный университет.

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