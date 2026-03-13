Студенты техникума в Волоколамске стали лауреатами аграрного конкурса

Итоги XX всероссийского Тимирязевского конкурса научно-исследовательских, технологических и социальных проектов «АПК — молодежь, наука, инновации» подвели в Москве. Он был посвящен развитию агропромышленного комплекса.

Состязание ежегодно объединяет талантливых школьников старших классов, студентов и молодых ученых со всей России в возрасте от 14 до 30 лет. Они представляют свои разработки и научные идеи, направленные на развитие сельского хозяйства и смежных отраслей.

Сначала участники проходили заочный отбор. Получившие наивысшие оценки работы вышли в финал. Во время очного этапа авторы лучших исследований защищали проекты, представляя их жюри и отвечая на вопросы.

Среди финалистов особенно успешно выступили студенты третьего курса аграрного техникума «Холмогорка» из Волоколамского округа. Представители учебного заведения показали высокий уровень подготовки и актуальность выбранных научных тем.

Александра Спиридонова получила диплом первой степени за исследование, посвященное методам диагностики, лечению и профилактике сахарного диабета у домашних животных. Еще одну победу одержала Анна Хамзина с работой о терапии острых и хронических форм ринита у собак.

Екатерина Дьячок также вошла в число призеров конкурса — ее проект о применении контрастной рентгенографии в ветеринарной практике был отмечен дипломом второй степени.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подчеркнули, что результаты, показанные студентами техникума, подтверждают высокий уровень подготовки будущих специалистов для агропромышленного комплекса региона.