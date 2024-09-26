Студенты техникума в Павловском Посаде подготовили подарок для ребят из ЛНР

Активисты «Движения Первых» из Павловского Посада подготовили подарок для участников такого же первичного отделения в Луганской Народной Республике. Они положили в посылку известный платок и сувенирную тарелку.

Студенты первичного отделения «Движения Первых» из техникума в Павловском Посаде присоединились к эстафете благодарности «От первички к первичке». Акцию организовали в рамках празднования Дня среднего профессионального образования.

Ребята приготовили в качестве подарка Павлово-Посадский платок и сувенирную тарелочку с изображением колокольни Воскресенского собора. Посылку они отправили активистам движения из «Первомайского колледжа» в Луганской Народной Республике.

Отметим, что ключевая миссия эстафеты благодарности — развивать дух товарищества и способствовать обмену культурными традициями между активистами «Движения Первых» из разных регионов России.

Студенты Первомайского колледжа поблагодарили ребят из Павловского Посада за подарок и сказали, что он вдохновил их на совместные проекты и культурный обмен. Также волонтеры пообещали отправить подарок в ответ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».