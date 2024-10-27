Студенты техникума в Дмитрове собрали новую партию гумпомощи для бойцов СВО

Преподаватели Дмитровского техникума активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих. Последовать их примеру решили и студенты учреждения. Они собрали посылку для бойцов СВО.

В партию гуманитарного груза вошли продукты, медикаменты и средства гигиены. Посылку передадут региональному отделению «Бессмертного полка России» в Московской области и местному отделению ДОСААФ России в Дмитрове.

После груз доставят на передовую.

«С самого начала спецоперации жители Дмитровского округа стараются помочь нашим землякам — воинам СВО, собирая все необходимое для них. Поддержка бойцов очень важна. Каждая посылка — это шаг к победе!» — прокомментировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

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