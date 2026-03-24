Студенты техникума провели встречу с учениками гимназии № 14 в Одинцове

Амбассадоры Одинцовского техникума организовали для учеников гимназии № 14 встречу, посвященную выбору будущей профессии. Мероприятие прошло в рамках популяризации федеральной программы «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

В ходе встречи гимназистам рассказали о широком спектре направлений подготовки, производственной практике, социальных партнерах и трудоустройстве. Школьники получили информационные буклеты и ответы на все интересующие вопросы о правилах приема.

Одинцовский техникум основан в 1940 году. За более чем 80 лет работы учреждение подготовило свыше 25 тысяч квалифицированных специалистов. Среди специальностей — монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ремонт и обслуживание инженерных систем, твердотельная электроника, сварочное производство.