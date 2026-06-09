Студенты техникума из Дмитрова стали донорами крови

В преддверии Всемирного дня донора крови волонтеры Подмосковья вместе с учащимися Дмитровского техникума присоединились к областной акции. Мероприятие состоялось 8 июня.

Акция прошла при поддержке Министерства здравоохранения Московской области и Министерства информации и молодежной политики.

Каждый участник сделал важный шаг, который может помочь спасти чью-то жизнь. За пять месяцев 2026 года в муниципалитете заготовлено 498,15 литра цельной крови. Всего проведено 1112 кроводач, из них 110 человек сдали кровь впервые. Пациентам перелито 363,24 литра компонентов крови.

Глава округа Михаил Шувалов поблагодарил участников акции, отметив, что донорство — это проявление настоящей гражданской ответственности. Молодежь своим примером показывает, что простое действие может спасти жизнь. Он выразил радость от того, что ребята включаются в такие акции и понимают их важность.

Стать донором может любой желающий старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Отделение переливания крови находится в Дмитрове на Больничной улице, дом № 7. Оно открыто с понедельника по четверг с 08:30 до 12:00. Телефон: 8 (496-22) 3-57-40.