Студенты техникума имени Королева примут участие в спартакиаде в Челябинске

Студенты техникума имени Королева принимут участие в спартакиаде «Юность России». Спортсменам предстоит одолеть соперников в соревнованиях по легкой атлетике и гиревому спорту.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, спартакиада проходит в Челябинске. Финал соревнований состоится 7 сентября.

Главные дисциплины турнира — волейбол, легкая атлетика и плавание. А также дополнительные — баскетбол, гиревой спорт, дзюдо, настольный теннис, футбол и шахматы.

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