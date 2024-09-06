Студенты техникума имени Королева примут участие в спартакиаде в Челябинске
Студенты техникума имени Королева принимут участие в спартакиаде «Юность России». Спортсменам предстоит одолеть соперников в соревнованиях по легкой атлетике и гиревому спорту.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, спартакиада проходит в Челябинске. Финал соревнований состоится 7 сентября.
Главные дисциплины турнира — волейбол, легкая атлетика и плавание. А также дополнительные — баскетбол, гиревой спорт, дзюдо, настольный теннис, футбол и шахматы.
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Студенты техникума имени Королева примут участие в спартакиаде в Челябинске
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