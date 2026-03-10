Студенты-спасатели поздравили сотрудниц пожарных частей с 8 Марта в Одинцове

Студенты одинцовского отделения Всероссийского корпуса спасателей провели акцию «Спасибо за службу» в пожарных частях округа. Они поздравили сотрудниц с Международным женским днем и поблагодарили за работу.

Добровольцы приехали с цветами и подарками в пожарно-спасательную часть № 244 в Голицыне. Там как раз с боевого вызова вернулись девушки-спасатели Анастасия и Татьяна. Они рассказали гостям о тонкостях службы, о трудностях, с которыми приходится сталкиваться, и о том, что помогает сохранять хладнокровие в экстренных ситуациях.

В части № 318 студентов встретила Лариса. Она провела для гостей экскурсию по зданию и поделилась самыми запоминающимися историями из своей практики.

Добровольцы отметили, что даже в «мужской» профессии есть место женской чуткости, а на плечах сотрудниц лежит огромная ответственность за жизни людей. Акция прошла в преддверии 8 Марта и стала для девушек-спасателей приятным сюрпризом.