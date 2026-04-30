Студенты Солнечногорска приняли участие в игре «Город перемен»

Игра позволила вовлечь активную и думающую молодежь в процесс креативного управления.

Участники разделились на команды и провели «мозговой штурм», чтобы создать город своей мечты. Они сделали макеты из картона и бумаги, которые помогли визуализировать идеи, обозначить проблемы инфраструктуры и найти способы их решения. Студенты предложили варианты улучшения городской среды, повышения доступности сети пешеходных маршрутов, организации досуга для детей и подростков и многое другое.

«В интерактивном формате ребята продумали, сформулировали и воплотили свое видение, как сделать город лучше и комфортнее. Они поняли, что от их инициатив и активной деятельности будет зависеть будущее в нашей стране», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Кроме того, молодежь познакомили с Народной программой партии «Единая Россия». Сейчас идет сбор предложений, которые лягут в ее основу и будут реализованы в ближайшие годы. Также им рассказали о «Политзаводе» — головном проекте «Молодой гвардии», который представляет собой образовательную платформу с возможностями стажировок и является стартом для молодых людей в большую политику.