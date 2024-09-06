Студенты-сироты автоматически получат стипендию губернатора Подмосковья

«В этом году у нас около 1,4 тысячи первокурсников из числа детей-сирот, которые поступили в колледжи и вузы, и мы проактивно назначили им стипендию губернатора. Ее размер составляет шесть тысяч рублей, она атоматически перечислена студентам на счета», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В настоящее время губернаторскую стипендию в Подмосковье получают более 5,5 тысячи детей-сирот.

В Министерстве социального развития Московской области подчеркнули, что мера поддержки доступна всем региональным студентам-сиротам, вне зависимости от того, где находится выбранное ими учебное заведение.

Начался учебный год — школы Подмосковья приняли на 38 тысяч учеников больше, чем в прошлом сезоне. Провести время дружно и с полной самоотдачей — с таким пожеланием губернатор Андрей Воробьев обратился к ребятам, поздравив их в Гимназии имени Примакова.

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