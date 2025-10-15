Студенты школы общественного контроля проверили работу больницы в Реутове
Центральная клиническая больница Реутова стала базой для проведения практического модуля Первой всероссийской школы общественного контроля. Будущие общественные инспекторы в сфере здравоохранения и врачи приехали учреждение здравоохранения, чтобы оценить его работу.
Участники мероприятия детально изучили работу нескольких ключевых подразделений больницы. В отделении неотложной помощи ребятам показали, какие проверки должны проводить инспекторы и как проходит маршрутизация. Затем студенты посетили хирургическое отделение, где осмотрели палаты и проверили наличие лекарств. Следующей точкой стала детская поликлиника на Юбилейном проспекте. Участники программы отметили удобную систему самозаписи к узким специалистам, наличие администратора у инфомата и хорошо оборудованный кабинет неотложной помощи.
Студенты проявили большой интерес ко всему увиденному, задавали вопросы и получили уникальный практический опыт, который станет основой их будущей деятельности в качестве общественных инспекторов.
«Это неравнодушные ребята, которые хотят развиваться в общественной деятельности, а для нас как для членов Общественной палаты — это наша будущая смена», — сказал руководитель федерального проекта «Здравконтроль», член Общественной палаты РФ Евгений Мартынов.
Практический модуль школы общественного контроля закончится в ноябре. А итоги подведут в конце года. Сертификаты об окончании школы получат участники, которые изучили всю теорию и поучаствовали в двух проверках на территории страны с наставниками от Общественных палат.