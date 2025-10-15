Студенты школы общественного контроля проверили работу больницы в Реутове

Центральная клиническая больница Реутова стала базой для проведения практического модуля Первой всероссийской школы общественного контроля. Будущие общественные инспекторы в сфере здравоохранения и врачи приехали учреждение здравоохранения, чтобы оценить его работу.

Участники мероприятия детально изучили работу нескольких ключевых подразделений больницы. В отделении неотложной помощи ребятам показали, какие проверки должны проводить инспекторы и как проходит маршрутизация. Затем студенты посетили хирургическое отделение, где осмотрели палаты и проверили наличие лекарств. Следующей точкой стала детская поликлиника на Юбилейном проспекте. Участники программы отметили удобную систему самозаписи к узким специалистам, наличие администратора у инфомата и хорошо оборудованный кабинет неотложной помощи.

Студенты проявили большой интерес ко всему увиденному, задавали вопросы и получили уникальный практический опыт, который станет основой их будущей деятельности в качестве общественных инспекторов.