Студенты Серпуховского колледжа поучаствовали в экологической акции
Студенты Серпуховского колледжа приняли участие в акции «Покормите птиц зимой». Они разместили около 250 кормушек в городском бору.
В акции приняли участие студенты колледжа и сотрудники Центра по профориентации и трудоустройству молодежи.
Синоптики прогнозируют похолодание в феврале, поэтому подкормка птиц важна в такое время. Участники акции разложили по кормушкам специальные обеды, состоящие из семечек и круп.
Городской бор — уникальный уголок живой природы по соседству с оживленными улицами. Жители Серпухова приходят сюда, чтобы активно провести время.
Молодежь охотно приняла участие в акции, а местные жители к ней присоединились.
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