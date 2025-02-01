Студенты Серпуховского колледжа поучаствовали в экологической акции

Студенты Серпуховского колледжа приняли участие в акции «Покормите птиц зимой». Они разместили около 250 кормушек в городском бору.

В акции приняли участие студенты колледжа и сотрудники Центра по профориентации и трудоустройству молодежи.

Синоптики прогнозируют похолодание в феврале, поэтому подкормка птиц важна в такое время. Участники акции разложили по кормушкам специальные обеды, состоящие из семечек и круп.