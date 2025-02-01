Студенты Серпуховского колледжа поучаствовали в экологической акции

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Студенты Серпуховского колледжа приняли участие в акции «Покормите птиц зимой». Они разместили около 250 кормушек в городском бору.

В акции приняли участие студенты колледжа и сотрудники Центра по профориентации и трудоустройству молодежи.

Синоптики прогнозируют похолодание в феврале, поэтому подкормка птиц важна в такое время. Участники акции разложили по кормушкам специальные обеды, состоящие из семечек и круп.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Городской бор — уникальный уголок живой природы по соседству с оживленными улицами. Жители Серпухова приходят сюда, чтобы активно провести время.

Молодежь охотно приняла участие в акции, а местные жители к ней присоединились.

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