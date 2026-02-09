Студенты Серпухова стали призерами на соревнованиях по ралли-кроссу

Мероприятие прошло 8 февраля и было приурочено к семилетию автомобильного сообщества «Ралликс». Студенты автоклуба «Лидер» Губернского колледжа показали высокий уровень подготовки.

В рамках мероприятия представители колледжа поздравили партнеров, вручив им официальный поздравительный адрес и картину с пейзажем окрестностей Серпухова.

Директор Губернского колледжа, Народный учитель Российской Федерации, почетный гражданин Московской области и Серпухова Александр Лысиков отметил, что совместная работа с клубом дает студентам уникальную практику в ремонте, обслуживании автомобилей и мастерстве вождения, что формирует основу для профессионального роста будущих специалистов.

По итогам соревнований в зачете «Студенческий» второе место и серебряную медаль получил студент группы ТО-21 Иван Воеводин, а бронзовым призером стал студент группы ТО-22 Артем Сачков.