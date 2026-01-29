Студенты Серпухова помогут очистить город от снега

В городском округе Серпухов после сильного снегопада студенты Губернского колледжа проявили активную гражданскую позицию. Они вышли на расчистку значимых социальных объектов, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Работы стартовали сразу на нескольких локациях. Студенты совместно с сотрудниками ФОК «Русский медведь» и МАУК «Парки Серпухова» очистили от снега популярные места отдыха горожан. В их задачи вошла уборка катка и дорожек в парке «Питомник», площадок около городского бассейна, пешеходных тротуаров и подходов к учебным корпусам колледжа.

Несмотря на морозные условия и непрекращающиеся осадки, студенты работали с энтузиазмом. В учебном заведении отметили, что учащиеся понимают важность своей работы для обеспечения безопасности и комфорта жителей города.

В администрации колледжа добавили: «Синоптики прогнозируют продолжение снегопада в ближайшие дни, и студенты колледжа готовы к новым вызовам. Завтра они вновь выйдут на улицы, чтобы вместе с городскими службами продолжить борьбу со стихией».