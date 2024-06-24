Студенты Сергиево-Посадского техникума защитили дипломы по сетевому администрированию

Фото: Министерство образования Московской области

Студенты Сергиево-Посадского социально-экономического техникума защитили свои выпускные дипломы. Ребята прошли аттестацию по специальности «Сетевое и системное администрирование».

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, студенты продемонстрировали серьезный и глубокий подход к изучаемой дисциплине. В каждой работе нашлись интересные решения по оптимизации процессов сетевого администрирования на примере различных организаций.

«Все студенты успешно прошли аттестацию: шесть из десяти получили высшие баллы, а трое — хорошие оценки, один — удовлетворительно», — пояснили в ведомстве.

Также там добавили, что выпускники показали высокий уровень профессиональной подготовки, а также отметили стремление ребят к дальнейшему образованию или трудоустройству.

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