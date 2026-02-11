Студенты Сергиево-Посадского колледжа завершили работу на проекте «Алабуга Строй»

Члены Российских студенческих отрядов из Сергиево-Посадского колледжа успешно завершили участие во Всероссийском трудовом проекте «Алабуга Строй». В течение двух месяцев студенты работали на площадке особой экономической зоны «Алабуга» в Елабуге, Республика Татарстан. Там они участвовали в строительстве объекта «Средиземный парк», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

За это время студенты приобрели ценный опыт, выполняя различные строительные задачи: кровельные работы, монтаж эстакад и устройство стяжки пола. Кроме того, участники проекта познакомились с культурой региона и посетили Казань.

Практика стала для студентов не только возможностью заработать, но и шансом получить ценные навыки, которые пригодятся им в будущем.

В администрации учебного заведения гордятся студентами: «Вы — будущее строительной отрасли!