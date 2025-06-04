Студенты Сергиево-Посадского колледжа посетили экскурсию в парке «Патриот»

Студенты Сергиево-Посадского колледжа посетили парк «Патриот» в Одинцове. Они ознакомились с музейным комплексом и увидели образцы военной техники.

Студенты посетили военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил, ознакомились с экспозицией музея «Дорога памяти», включая мемориалы и выставки, посвященные Великой Отечественной войне.

Кроме того, участники экскурсии побывали в музее авиации, включая авиабазу «Кубинка» с образцами военной техники, а также в музее бронетанковой техники и музее артиллерии.

«Экскурсия позволила студентам ознакомиться с образцами военной техники и экспозициями, посвященными военной истории России», — отметили в Минобразовании Подмосковья.