Студенты с ОВЗ освоят навыки робототехники на инклюзивной смене в Подмосковье

Профессиональная инклюзивная смена для студентов с ограниченными возможностями здоровья началась в Подмосковье. Они будут осваивать графический дизайн, виртуальную реальность, робототехнику и другие технологии.

В смене принимают участие студенты подмосковного колледжа «Энергия» и Дмитровского техникума, рассказали в региональном Минобразования.

В первые дни участники работали на высокотехнологичном оборудовании. Они изучали графический дизайн, виртуальную реальность, робототехнику, 3D-моделирование и многое другое. Навыки позволят ребятам адаптироваться к современному рынку труда и освоить востребованные профессии.

Студенты также изучили технологии создания оптимального микроклимата для растений в рамках концепции «Умная теплица», а также познакомились с моделью БПЛА.

В министерстве отметили, что смена дает возможность для молодежи с ограниченными возможностями здоровья развивать профессиональные навыки и обрести уверенность в своих силах.