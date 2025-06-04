Студенты Рузского медколледжа посетили экскурсию в фельдшерском пункте в Можайске

Студенты Рузского медколледжа посетили экскурсию в фельдшерско-акушерском пункте в поселке Красный Балтиец. Им показали лечебные кабинеты, современное оборудование и многое другое.

Будущие фельдшеры увидели «кабинет здоровья», а также ознакомились с современной техникой для лечения пациентов. По словам главврача Можайской больницы Максима Чуркина, такие экскурсии помогают познакомить студентов с медучреждениями более детально.

«Это первый опыт выездной экскурсии будущих медиков в наше лечебное учреждение. Мы обратили внимание, с каким интересом студенты рассматривали место работы фельдшера, расспрашивали об особенностях приема пациентов. Такую практику наша больница продолжит и в будущем», — сказал он.

Рузский колледж и Можайская больница сотрудничают не первый год. Благодаря этому студенты активнее идут на работу в медучреждение после завершения обучения.