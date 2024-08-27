Студенты РГУНХ имени Вернадского ознакомились с работой онкодиспансера в Балашихе

Фото: Московский областной онкологический диспансер

Будущие студенты Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернадского посетили Московский областной онкологический диспансер. Они ознакомились с работой учреждения и встретились с преподавателями факультета «Сестринское дело».

Главный врач диспансера Владимир Асташов отметил, что онкодиспансер будет служить клинической базой для практики студентов, обучающихся по специальности «Сестринское дело». Он подчеркнул, что перед началом учебы ребята получили возможность ознакомиться с деятельностью медицинского учреждения и его педагогическим составом.

Основная цель образовательной программы заключается в создании комфортной учебной среды, что обеспечит условия для качественного обучения и успешного трудоустройства выпускников.

Каждый год диспансер принимает студентов медицинских учебных заведений из различных городов для прохождения практики. Обучение охватывает такие направления, как сестринское дело, сестринское дело в педиатрии, хирургия, онкология и детская онкология. В 2024 году практику в онкодиспансере прошли около 100 студентов из Москвы, Московской области, Курска, Смоленска и Рязани.

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