Студенты РГСУ пройдут практику в подмосковном онкодиспансере

Фото: Московский областной онкологический диспансер

Студенты второго и третьего курсов Российского государственного социального университета проходят врачебную и сестринскую практику в Московском областном онкологическом диспансере. Они отрабатывают навыки ухода за пациентами, постановки капельниц и уколов и многое другое.

Как рассказал заместитель главврача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Колтович, практика дает возможность студентам перенять опыт у профессионалов.

«Во время практики студенты вместе с врачами и медицинским сестрами отрабатывают навыки ухода за пациентами, постановку капельниц и уколов, изучают правила асептики и антисептики, а также участвуют в перевязках пациентов. Практика— прекрасная возможность для будущих специалистов перенять опыт и многому научиться у наших профессионалов», — рассказал он.

Московский областной онкологический диспансер — это ведущее лечебное учреждение региона, где оказывают высокотехнологичную, хирургическую, химиотерапевтическую, радиотерапевтическую и паллиативную помощь. Ежегодно там проходят практику будущие медики из разных вузов страны.

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