Студенты РГГУ прошли практику в подмосковном клиническом наркодиспансере

Студенты РГГУ прошли практику у клинического психолога в Московском областном клиническом наркологическом диспансере. Они ознакомились с работой учреждения, провели исследования и помогли пациентам.

Как рассказала клинический психолог диспансера Юлия Жеравова, студенты получили новые знания и опыт, которые пригодятся им в будущем. Они узнали больше о профессии, смогли провести исследования и поработать с пациентами.

«Студенты увидели, как врачи разных специальностей — психиатры-наркологи, психотерапевты и медицинские психологи — работают вместе ради здоровья пациентов. Такой подход помогает лечить людей комплексно, учитывая все аспекты проблемы», — сказала она.

Ребята также смогли узнать больше о программах профилактики в школах, которые направлены на раннее выявление употребления психоактивных веществ.