Студенты РГГУ прошил практику в наркологическом диспансере в Подмосковье

Студенты РГГУ, обучающиеся на клинических психологов, прошли практику в филиалах областного клинического наркологического диспансера . С ноября по декабрь они работали с опытными специалистами-наставниками.

Как рассказала клинический психолог Юлия Жеравова, ребята узнали о специфике работы с наркологическими пациентами. Им показали, как проводить исследования и использовать методики.

«Рассказали о принципах профилактической работы, на что расставляются акценты при проведении лекций и бесед в учебных учреждениях. И показали методы психокоррекции, которые применяются при реабилитации наркологических пациентов», — поделилась она.

Юлия Жеравова добавила, что наставничество опытных специалистов помогает студентам преодолеть страх общения с пациентами и сделать обучение эффективнее.