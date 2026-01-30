Студенты расчистили улицы после снегопада в Ленинском городском округе

В Ленинском городском округе прошла акция по уборке снега. Студенты местного института вышли на улицы, чтобы помочь коммунальным службам.

Инициативу проявили учащиеся Московского регионального социально-экономического института. После сильного снегопада они взяли лопаты и очистили тротуары на Школьной улице, подходы к остановкам и территорию своего вуза.

«Мы всегда готовы откликнуться, особенно когда нагрузка на коммунальные службы растет. Такая взаимопомощь важна не только для чистоты, но и для сплочения», — сказала руководитель учебного отдела института Дарья Шахматова.

Студенты работали около часа. По словам первокурсника-юриста Ильи Булгакова, такая помощь приносит пользу и хорошее настроение.

«Мы рады помочь городу и людям. Это дает чувство, что мы сделали что-то полезное для своего округа», — добавил он.

В администрации округа сообщили, что 31 января в 10:00 в городе Видное пройдет субботник. Добровольцы уберут снег на улицах Советская и Гаевского, а также возле Видновского художественно-технического лицея.