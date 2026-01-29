Студенты расчистили снежные завалы у социальных объектов в Дмитрове

В Дмитровском округе, на который 27 и 28 января обрушился сильный снегопад, состоялась масштабная волонтерская акция. На расчистку территорий ключевых социальных объектов вышли студенты и преподаватели Дмитровского техникума и филиала Московского областного медицинского колледжа.

В первую очередь «добровольческий десант» уделил внимание медицинским учреждениям округа. 27 января волонтеры расчистили подъезды и пешие пути к Региональному сосудистому центру, детскому консультативно-диагностическому центру, кожно-венерологическому диспансеру и детскому инфекционному отделению. На следующий день студенты обеспечили доступ ко взрослой поликлинике, акушерскому корпусу, а также повторно проверили и очистили ранее обработанные объекты, которые вновь замело за ночь

В акции приняли участие сотни добровольцев. Только от Дмитровского техникума на расчистку различных объектов по всему округу вышли более 700 студентов и несколько десятков педагогов под руководством директора Ирины Александровской. Их общими усилиями была оперативно оказана реальная помощь городскому хозяйству в самый пик снегопада.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что очень важно видеть такую сплоченность и отзывчивость в период сложных погодных условий. «Это настоящий пример гражданской ответственности и милосердия. Спасибо каждому за труд и теплое сердце!» — поблагодарил волонтеров руководитель муниципалитета.