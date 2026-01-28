Студенты расчистили от снега двор ветерана в Серпухове

Параллельно с работой коммунальных служб в округе прошла волонтерская акция. Молодые люди взяли шефство над ветераном педагогического труда.

В Серпухове идет активная расчистка города от снега. 28 января основные работы сконцентрированы на Привокзальной площади, улицах Советская, Ворошилова и Малой Пролетарской. Главный приоритет — обеспечить безопасность передвижения. Для этого чистят пешеходные переходы, тротуары, остановки и внутриквартальные проезды. С 11:00 к уборке привлечены значительные силы: 87 единиц техники и 257 рабочих.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, координируя работу, отдельно поблагодарил молодежь. Он рассказал, что студенты Губернского колледжа в рамках шефской помощи расчистили от снега двор ветерана.

Работы по устранению последствий снегопада на улицах округа продолжаются.