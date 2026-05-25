Студенты РАНХиГС провели мастер-класс для учащихся университета в Дубне

Студенты РАНХиГС побывали в государственном университете «Дубна». Учащиеся поделились с жителями Подмосковья знаниями в сфере территориального проектирования.

Также представители РАНХиГС прочитали лекцию о развитии университетских кампусов и провели мастер-класс.

Проекты развития пространства разрабатывали пять команд студентов университета «Дубна». Их задачей было сделать территорию учебного заведения привлекательной для жителей города. Согласно замыслу, пространство можно дополнить стадионом, библиотекой, кинотеатром и даже планетарием.

Сотрудничество подмосковного вуза и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте имеет стратегический характер. Оно нацелено на развитие образовательной инфраструктуры, улучшение качества обучения и интеграцию кампусов в пространство городов.