Студенты Раменского колледжа стали призерами патриотической спартакиады

В Раменском прошла патриотическая спартакиада, в которой приняли участие студенты колледжей округа. Молодые люди посетили урок мужества, организованный руководителем ВСК «Олимп» Раменского молодежного центра Александром Колтуновым, а также смогли пообщаться с представителем Совета ветеранов РПКБ Василием Грачевым.

Программа спартакиады была насыщенной: ребята участвовали в исторической викторине «Дни воинской славы», метали гранаты на дальность, собирали и разбирали ММГ АК-47, стреляли из пневматической винтовки, выполняли задания на ловкость, ориентировались по магнитному азимуту, надевали защитный костюм Л1, пробегали кросс на тысячу метров и отрабатывали оказание военной помощи.

Студенты Раменского колледжа под руководством педагогов Павла Казанцева и Ирины Кадыровой достойно представили учебное заведение и заняли третье место. Организаторы отметили мастерство, командный дух и волю к победе участников, подчеркнув, что такие мероприятия помогают укреплять здоровье, воспитывать силу духа и патриотизм.