Студенты Раменского колледжа посетили пожарную часть

Первокурсники Раменского колледжа, готовящиеся стать специалистами в области пожарной безопасности, получили возможность заглянуть за кулисы профессии. Они посетили 42-ю пожарную часть 26-го отряда МЧС России по Московской области, где познакомились с реальной жизнью огнеборцев.

Гостей встретили начальник пожарной части Андрей Сержанов и пожарный Илья Бушуев. Они провели для студентов подробную экскурсию, раскрывая особенности работы пожарной части.

Наибольший восторг у будущих специалистов вызвала возможность почувствовать себя настоящими пожарными. Они смогли примерить на себя боевую одежду. Особое внимание привлекло оснащение пожарной машины — студенты изучали оборудование и инструменты, необходимые для борьбы с огнем.

В ходе встречи специалисты акцентировали внимание на важности профилактики пожаров. Они подробно объяснили, почему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, подчеркнув, что это напрямую влияет на сохранение жизней и предотвращение трагических последствий.