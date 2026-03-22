Студенты провели профориентационную встречу со школьниками в Серпухове

В Серпухове 20 марта студенты Губернского колледжа встретились с учащимися 9-х классов школ № 3 и № 10. Третьекурсники рассказали будущим абитуриентам о специальностях и преимуществах обучения.

Встреча прошла в формате живого диалога. Студенты специальности «Поварское и кондитерское дело» поделились личным опытом обучения и рассказали о преимуществах получения среднего профессионального образования.

Школьникам представили широкий спектр специальностей, которые можно получить в колледже. Особое внимание уделили востребованным рабочим профессиям, обеспечивающим стабильный доход и карьерный рост. Студенты рассказали об условиях обучения, возможностях получения практического опыта и перспективах трудоустройства.

Завершением встречи стал профессиональный квиз. Девятиклассники проверили свои знания о мире профессий и смогли лучше понять разнообразие профессиональных направлений.

Амбассадоры федерального проекта «Профессионалитет» пригласили школьников и их родителей на День открытых дверей в колледже. Гости смогут посетить учебные корпуса, пообщаться с преподавателями, узнать подробности поступления, а также попробовать свои силы в профессиональных пробах и мастер-классах.