Студенты познакомились с производством фудтраков на заводе в Истре

Ребятам показали, как создаются мобильные объекты — от фудтраков и домов на колесах до передвижных офисов. Студенты побывали в цехах и увидели весь процесс: резку металла, сварку деталей, окраску готовых изделий. Гостей особенно впечатлил автономный павильон площадью 30 квадратных метров. Это полноценный ресторан, который можно перемещать с места на место.

Работники предприятия рассказали будущим специалистам об условиях труда, зарплатах и льготах. «Мы хотим, чтобы молодые кадры оставались в округе и строили карьеру на местных производствах, — поделились на заводе. — Такие встречи помогают студентам увидеть реальную работу и понять, что их ждет».

В месяц предприятие выпускает от 30 до 70 единиц продукции. Завод в Истре считается одним из лучших в Подмосковье по производству трейлеров и торговых точек. Главная цель экскурсий — заинтересовать выпускников, которые живут в округе, трудоустраиваться здесь.