Студенты Подольска приняли участие в спортивной универсиаде

На территории спортивного комплекса «Труд» прошла спортивная универсиада. Учащиеся учреждений среднего профессионального и высшего образования соревновались в трех дисциплинах: дартсе, спортивном метании ножа и полиатлоне.

Программа полиатлона включала наклоны, прыжки, упражнения на пресс, а также силовую гимнастику: для девушек — сгибание и разгибание рук в упоре лежа, для юношей — подтягивания на перекладине. Молодые люди показали отличный уровень физической подготовки.

«Интересно проверить свои силы в честной борьбе и понять, на что ты способен в условиях реальных соревнований. Атмосфера здесь потрясающая: все поддерживают друг друга, несмотря на здоровое соперничество», — поделились впечатлениями второкурсницы колледжа «Московия» Александра и Дарья.

По итогам победителей и призеров наградили медалями, кубками и грамотами.