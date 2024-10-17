Студенты подмосковного медколледжа поучаствовали в учениях в аэропорту Шереметьево

Учащиеся Красногорского и Мытищинского филиалов Московского областного медицинского колледжа приняли участие в масштабных межведомственных учениях. По сценарию в аэропорту Шереметьево начался пожар.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, студенты исполняли роли пострадавших разной степени тяжести. Те, кто по легенде мог передвигаться, самостоятельно покидали задымленное помещение, а ребят, которые изображали пострадавших со средней и тяжелой степенью, эвакуировали сотрудники медицины катастроф федерального регионального уровней, врачи станции скорой неотложной помощи Подмосковья оказывали им помощь на месте.

За тренировкой наблюдали представители всех задействованных служб — спасатели, пожарные и медики отработали четко и слаженно. В завершение мероприятия студентов поблагодарили за активное участие.

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