Студенты подмосковного колледжа посетили международную рекламную выставку

Студенты колледжа «Энергия» посетили Международную специализированную выставку «Реклама-2025», которая прошла на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В мероприятии приняли участие обучающиеся третьего и четвертого курсов Балашихинского центра технологии машиностроения и Электроугольского центра строительно-логистической подготовки. Для студентов организовали экскурсию по выставочным залам, где представлены современные цифровые технологии, решения для оформления городских пространств и транспорта, оборудование для производства вывесок, мерча, упаковки и рекламной полиграфии. Участники также смогли увидеть промопродукцию, бренд-зоны, инсталляции, фирменные стойки и LED-экраны для торговых площадок.

В колледже отметили, что посещение выставки помогло студентам лучше понять современные тенденции рекламной индустрии, получить новые знания и вдохновение для будущей профессиональной деятельности.