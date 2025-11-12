Студенты подмосковного колледжа победили на всероссийском конкурсе волонтеров

Команда «Энергия победы» из подмосковного колледжа заняла первое место во Всероссийском конкурсе «Волонтеры: миссия „Победа“». В ее состав вошли активисты из подразделений колледжа в Реутове, Балашихе и Богородском округе под руководством преподавателя Ирины Варыпаевой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Победители из Подмосковья получили специальные призы — брендированные ретро-колонки, а наставника команды Ирину Варыпаеву пригласили на педагогическую конференцию топливной компании госкорпорации «Росатом» в Глазове. Кроме того, участники смогут представить свой проект 28 ноября в Совете Федерации на встрече с сенатором Сергеем Карякиным.

На конкурсе волонтеры прошли обучение и практику, а также подготовили два творческих флешмоба: «Наша Победа» — к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и «Победы Москвы» — ко Дню рождения столицы. В финале состязания участвовали 106 студенческих команд из разных регионов России.

Также в десятку лучших вошла команда «Преемники» из структурного подразделения № 2 колледжа «Энергия» в Чехове. Она получила диплом финалиста и вошла в число сильнейших команд конкурса.