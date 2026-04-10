Студенты подмосковного колледжа «Энергия» сдали более 20 литров донорской крови

Выездная донорская акция прошла в колледже «Энергия» в Старой Купавне. В ней приняли участие 46 человек. Благодаря им удалось собрать более 20 литров крови.

Как рассказали в региональном Минздраве, структурное подразделение колледжа — один из лидеров системы профессионального образования. Донорские акции уже стали важной традицией для учреждения. Для многих этот опыт стал первым.

«Мы справлялись с волнением, поддерживали друг друга. В этом нам помогала бригада медиков. Они создали для нас очень комфортную атмосферу, окружили заботой и вниманием. Поэтому все страхи ушли. Нам важно поддержать тех, кто нуждается в помощи, подарить кому-то надежду на жизнь», — поделились студенты.

В проведении акции медикам помогали студенты направлений «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях».