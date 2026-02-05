Студенты Подмосковья участвуют в патриотической акции «Снежный десант РСО

В период сильных снегопадов студенческие отряды Московской области вместе с учащимися образовательных организаций активно включились в Всероссийскую патриотическую акцию «Снежный десант Российских студенческих отрядов». Они оказали помощь муниципалитетам региона в устранении последствий непогоды.

Студенты колледжей, техникумов и вузов расчищали от снега территории социальных объектов, больниц, парков, дворов и пешеходных зон в разных городах и поселках. Среди активных участников акции были Губернский колледж, Щелковский колледж, Дмитровский техникум, колледж «Подмосковье» и Раменский колледж.

Обучающиеся не только помогали местным сообществам, но и проводили профориентационные мероприятия. Например, студенты Губернского колледжа в городском округе Серпухов провели встречи со школьниками и приняли участие в благоустройстве памятного мемориала. Студенты Щелковского колледжа помогли в расчистке территории у Вечного огня и объектов здравоохранения.

Руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев отметил: «„Снежный десант РСО“ — это формат, в котором студенты получают реальный опыт ответственности и взаимодействия с территориями».

Акция продолжается, и в ближайшее время ожидаются новые выезды студенческих отрядов в муниципальные образования Подмосковья.