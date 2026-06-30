Студенты Подмосковья участвуют в летнем трудовом сезоне на железной дороге

Студенты из образовательных организаций Московской области начали работать на объектах железнодорожного транспорта в составе Российских студенческих отрядов. Это дает им возможность получить практический опыт и закрепить профессиональные навыки.

Всероссийский трудовой сезон студенческих отрядов железнодорожного транспорта стартовал на Белорусском вокзале в Москве. В числе участников — представители студенческих отрядов Московской области, которые успешно прошли профессиональное обучение и конкурсный отбор.

Этим летом в проектах участвуют более 25 членов трудовых отрядов подростков в составе Всероссийского трудового проекта «Путевая звезда» и 20 бойцов студенческого отряда проводников «Полярные зори», которые работают на базе железнодорожного узла «Москва-Киевская».

Командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев отметил, что работа на объектах РЖД позволяет студентам применить знания на практике, получить профессиональный опыт и познакомиться с будущими работодателями. Такие проекты помогают молодым специалистам быстрее адаптироваться к требованиям отрасли и сформировать компетенции, востребованные на современном рынке труда.

В федеральных проектах участвуют студенты из Государственного социально-гуманитарного университета, Губернского колледжа, Подмосковного колледжа «Энергия» и других образовательных организаций региона. Для многих студентов участие в студенческих отрядах становится продолжением образовательного процесса, позволяя закрепить теоретические знания на практике и получить первый опыт работы по выбранному направлению подготовки.