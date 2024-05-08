Студенты Подмосковья присоединились к фестивалю по русскому языку | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 12:40 Студенты Подмосковья присоединились к фестивалю по русскому языку Министерство образования МО

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Студенты ГГТУ и учащиеся колледжей Подмосковья присоединились к международной акции по сохранению и укреплению русского языка. Участники фестиваля написали сочинение на одну из предложенных тем, связанных с историей и культурой России.

Экспертная комиссия отобрала 65 лучших работ для участия в основной сетке фестиваля. В состав жюри вошли преподаватели ГГТУ, а также представители общественных организаций и деятели культуры.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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