Студенты Подмосковья приняли участие в военно-спортивной игре «Звезда»

Ежегодная военно-спортивная игра «Звезда» прошла в колледже «Подмосковье» 15 мая. В ней приняли участие студенты 14 колледжей и техникумов региона. Они соревновались в строевом строе, военизированной эстафете и других дисциплинах.

Мероприятие приурочили к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, отметили в Минобразовании региона. Для участников выступили с концертом творческие коллективы, а клуб моделистов «Броня» представил интерактивную диораму «Взятие Зееловских высот».

Участники игры соревновались в метании гранаты, преодолении канатной переправы, а также исторической викторине и стрельбе. Для них работала полевая кухня и мастер-классы.

По результатам игры первое место заняла команды «Подмосковья» и Серпуховского колледжа, второе место досталось ребятам из «Энергии» и Дмитровского техникума, а третье — Орехово-Зуевском железнодорожному техникуму, Можайскому техникуму и Сергиево-Посадскому колледжу.