Студенты Подмосковья приняли участие в уборке снега

28 января более двух тысяч студентов и почти 300 сотрудников образовательных учреждений Московской области приняли участие в расчистке территории региона от снега. В работе использовалась специальная техника, включая тракторы.

По информации пресс-службы Министерства образования Московской области, волонтеры убрали снег вокруг примерно 250 социально значимых объектов, среди которых школы, детские сады, поликлиники, больницы и другие учреждения.

Студенты Можайского техникума очистили от снега территорию детского сада в поселке Строитель и территорию около пожарной части. В Рошале учащиеся Шатурского энергетического техникума занимались уборкой снега возле дошкольного отделения школы № 6 имени А. Ю. Малинина.

Учащиеся Одинцовского техникума убрали снег возле Одинцовской городской больницы, где расположены поликлиника, стационар и родильное отделение, а также у городской поликлиники № 3 и детской городской больницы.

Студенты Орехово-Зуевского техникума имени В. И. Бондаренко расчистили тропинки и игровые площадки, освободили подъездные пути и запасные выходы дошкольных отделений при Орехово-Зуевском лицее, гимназии № 14 и школе № 4. А студенты Ступинского техникума имени А. Т. Туманова сосредоточили свои усилия на детских садах «Ромашка», «Сказка» и «Журавушка».

За два дня студенты и преподаватели колледжей Подмосковья расчистили более 400 социально важных объектов.

«Снег создает препятствия, которые необходимо устранять своевременно, иначе это может привести к трудностям и угрожать безопасности окружающих. Особенно важно, чтобы дети могли без лишних трудностей посещать образовательные учреждения», — отметил Дмитрий Самусев, студент Раменского колледжа.