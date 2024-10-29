Студенты Подмосковья приняли участие в форуме двигателестроения на ВДНХ

Студенты Реутовского структурного подразделения подмосковного колледжа «Энергия» поучаствовали в международном форуме двигателестроения. В Москве на ВДНХ собрались ключевые специалисты отрасли.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в этом году на форуме впервые свои выставочные стенды представили производители по направлениям роботизации и цифровизации производственных процессов в авиации.

Главной темой форума стало развитие аддитивных технологий в России.

Студенты узнали, какое оборудование и программное обеспечение применяется на современных предприятиях, а также как снизить себестоимость продукта и повысить производительность.