Студенты Подмосковья приняли участие в форуме двигателестроения на ВДНХ

Студенты Реутовского структурного подразделения подмосковного колледжа «Энергия» поучаствовали в международном форуме двигателестроения. В Москве на ВДНХ собрались ключевые специалисты отрасли.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в этом году на форуме впервые свои выставочные стенды представили производители по направлениям роботизации и цифровизации производственных процессов в авиации.
Главной темой форума стало развитие аддитивных технологий в России.
Студенты узнали, какое оборудование и программное обеспечение применяется на современных предприятиях, а также как снизить себестоимость продукта и повысить производительность.
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