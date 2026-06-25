Студенты Подмосковья познакомились с производством светотехники в Балашихе

Студенты подмосковного колледжа «Энергия» познакомились с процессом производства светотехнике на заводе в Балашихе. Они увидели, как создают фонари и лампы, познакомились со всеми этапами — от поставки материалов до готовой продукции

На экскурсии по производству светотехники студентам рассказали, какие диоды используют для освещения улиц и почему будущее за рабочими профессиями.

«Интерес к рабочим специальностям на данном этапе взаимодействия со студентами растет. Как оно будет в дальнейшем, будет зависеть уже от них самих. Будут они себя искать в каких-то других профессиях, либо будут развиваться в данных, все будет зависеть уже от них», — рассказал начальник производства компании Андрей Зубрилин.

Особое внимание на экскурсии уделили зонам сборки светильников, нанесения порошкового окрашивания и участку, где светодиоды напаивают на платы. Студенты признали, что экскурсия получилась интересная и познавательная.

Предприятие активно сотрудничает с Китаем. Однако в дальнейшем компания нацелена на развитие отечественного производства, для этого в России есть свои инженеры.